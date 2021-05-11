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Tek katlı ev alev alev yandı! Mahalle sakinlerini sokağa döken yangından son anda kurtarıldı

11.05.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de tek katlı çıkan yangında alevlere teslim olurken, evde bulunan Türkmenistan uyruklu kadın pencereden çıkarılarak son anda kurtarıldı.

Tek katlı ev alev alev yandı! Mahalle sakinlerini sokağa döken yangından son anda kurtarıldı

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Şirinevler Sokak üzerindeki tek katlı evde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi kapladı.

SON ANDA PENCEREDEN ÇIKARILARAK KURTARILDI

Mahalle sakinleri yangın sırasında evde bulunan Türkmenistan uyruklu kadını pencereden çıkararak alevlerden son anda kurtardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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Mahalle sakini İhsan Karakaya, "Çalışıyorduk biz, haber geldi. Daha önce burada bir ev sahibi oturuyordu, gitti. Kiracı olması lazımdı. Görüyordum onları gelip geçerken. Şu anda içeride değillerdir inşallah. Yan tarafta Suriyeliler vardı onları çıkardık. Onlardan haberimiz yok. Komşulara soracağız, inşallah içeride değillerdir. Allah yardımcıları olsun." dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Maltepe
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