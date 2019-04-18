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Tek kolu ile yüzme şampiyonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 10:31 | Son Güncelleme

Yozgat Şehir Hastanesi’nin bedensel engelli personeli Rahmi Ersoy, Trabzon’dan çifte madalya ile döndü.Yozgat Şehir Hastanesi’nde görev yapan bedensel engelli Rahmi Ersoy, Trabzon’da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelli Yüzme Federasyon Kupası yarışlarında, tek koluna rağmen üstün başarı göstererek, iki madalya birden kazandı.Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi disiplinlerindeki yarışlara katılan Rahmi Ersoy, 100 Metre Kelebek Yüzme Yarışında Türkiye 2.si, 200 Metre Karışık Yüzme Yarışında Türkiye 3.sü oldu.35 kulüpten 103 sporcunun katıldığı yarışmada iki madalya birden kazanarak, hem Yozgat’ın hem de Yozgat Şehir Hastanesi’nin gururu olan Rahmi Ersoy’un başarısı törenle kutlandı.Başhekim Op.

Tek kolu ile yüzme şampiyonu oldu

Yozgat Şehir Hastanesi’nin bedensel engelli personeli Rahmi Ersoy, Trabzon’dan çifte madalya ile döndü.
Yozgat Şehir Hastanesi’nde görev yapan bedensel engelli Rahmi Ersoy, Trabzon’da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelli Yüzme Federasyon Kupası yarışlarında, tek koluna rağmen üstün başarı göstererek, iki madalya birden kazandı.
Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi disiplinlerindeki yarışlara katılan Rahmi Ersoy, 100 Metre Kelebek Yüzme Yarışında Türkiye 2.si, 200 Metre Karışık Yüzme Yarışında Türkiye 3.sü oldu.
35 kulüpten 103 sporcunun katıldığı yarışmada iki madalya birden kazanarak, hem Yozgat’ın hem de Yozgat Şehir Hastanesi’nin gururu olan Rahmi Ersoy’un başarısı törenle kutlandı.
Başhekim Op. Dr. İbrahim Akkurt, hastane çalışanları ve yöneticilerin katıldığı kutlamada, “Değerli çalışanımız Rahmi Ersoy, Yozgat’ımızı ve hastanemizi gururlandırarak engellerin başarı için aşılabilir olduğu farkındalığını uyandırdı. Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak; personelimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Tek kolu ile yüzme şampiyonu oldu

Tek kolu ile yüzme şampiyonu oldu

Tek kolu ile yüzme şampiyonu oldu

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