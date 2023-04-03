Tek malzemeyle saç dökülmesini anında kesiyor! Dökülen saçları geri çıkartıyor

Saç dökülmeleri mevsim geçişleri, stres, hormonal değişikler nedeniyle dönem dönem artabiliyor. Genetik saç dökülmesini engellemek fazla mümkün olmasa da dış etkenler nedeniyle yaşanan saç dökülmesini durmak ve dökülen saçları geri kazanmak mümkün olabiliyor. Saçlarınıza yaptığınız bakımlara özen göstererek kısa zaman içerisinde daha gür, sağlıklı ve uzun saçlara sahip olabilirsiniz.

Saç bakımınızda kullanacağınız küre geçmeden önce bu aşamalarda kafa derinize düzenli olarak masaj yapmanız da büyük önem taşıyor. Saç çıkartma kürünü desteklemek adına haftada bir saç derinize bakım yağlarıyla masaj yapabilirsiniz.

BİBERİYE SUYU KULLANIMI

Hazırlanışı

İlk olarak 1 litre suyu derin bir tencereye koyun. Daha sonra bir demet taze biberiye otunu ya da 4 kaşık kuru biberiyeyi suyun içine koyun.

Su kaynayıncaya kadar bekleyin.

Su kaynadıktan sonra 5 dakika kadar daha biberiyeleri suyun içinde bırakarak bekleyin. 5 dakika sonra biberiyeleri sudan çıkarın.

Süzdüğünüz suyu spreyli bir şişeye koyabilirsiniz. Bu sayede suyu, saçlarınıza kolay uygulayabilirsiniz.

Uygulanışı

İlk olarak temiz saçınıza gün içinde sık sık spreyleme yaparak biberiye suyu uygulayabilirsiniz. Saç diplerinize biberiye suyunu sıktığınızda parmaklarınızla hafif hafif masaj yapıp suyu, saçlarına yedirebilirsiniz.

Duştayken biberiye suyunu durulama suyu olarak kullanabilirsiniz. Saçlarınızı şampuanladıktan sonra biberiye suyu ile saçlarınızı durulayabilirsiniz. Daha sonra biraz bekleyip normal su ile saçlarınıza tekrar durulama yapabilirsiniz.

Hazırlamış olduğunuz biberiye suyunu buzdolabında 5 gün kadar saklayabilirsiniz.

BİBERİYE SUYU FAYDALARI