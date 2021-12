Tek parçayla maksimum şıklığa ulaşmak isteyenler için maksi elbise-uzun çizme kombinleri

Bikini üstüne giyilen çılgın parti elbiseleri, üst üste takılan renkli kolyeler ve saatler harcanan kombinler... Yaza veda edip iş ve şehir temposuna yeniden dönünce bunların hepsi geride kaldı. Yetişmeniz gereken toplantılar, sabah erken saatte çıkılan yollar ve gittikçe grileşen günler derken doğrusu ayna karşısında vakit geçirmeye ne vakit ne de istek kalıyor. Bu aylarda daha pratik ve şıklık garantili parçalar arıyorsanız yardımınıza ilk koşanlar tabii ki maksi elbise ve uzun çizme kombinleri oluyor. Siz de hem soğuktan hem ruhsuz kombinlerden koruyan bu kahraman ikilinin şıklığından yararlanmak istiyorsanız tek tıkla maksi elbise-uzun çizme kombinlerine ulaşabilirsiniz.

1. Kışın en güzel yanı: Triko elbiseler

Kışın elbise giyilmez diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Yumuşacık yapısı ve sıcak aurası ile triko elbiseler, kış aylarında elbise özleminizin çaresi olmaya geliyor. Triko elbiseler artık en lüks markaların bile koleksiyonlarının kilit parçaları olmayı başardı.

Yüksek kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Defacto, bej rengi triko elbisesi ile karşınızda. Her tarz ve her renk aksesuarla kolaylıkla kombinleyebileceğiniz bu modeli uzun sportif çizmelerle günlük hayatınızda kullanabilir, şık yemekler için ise ince topuklu çizmeler ve gold aksesuarlarla eşleştirebilirsiniz.

2. Kuralları değiştir!

Moda, keskin kurallar ile tanımlanamaz. Tüm kalıplar, materyaller ve modellerin vardığı tek bir nokta vardır ki o da cüretkar yaratıcılık! Ne uzun ne kısa olarak tanımladığımız maksi elbiseler, çekici yırtmaçlar ve asimetrik kesimlerle tüm kuralları baştan yazıyor.

Oodji'nin yan yırtmaçlı maksi elbisesi, yeni şeyler denemekten çekinmeyen çılgın moda severlerin beğenisine sunuluyor. Vücudu saran yapısı ile feminenliğin dozunu artıran tasarım, açık omuzları ve kol detaylarıyla da modern bir hava yaratmayı başarıyor.

3. Özgürlüğün sembolü: Çizgiler

Bundan yıllar önce efsanevi moda tasarımcısı Coco Chanel, erkek denizcilerin kıyafetinde kullanılan çizgileri kadınlara atfederek moda dünyasında adeta devrim yapmıştı. Uçsuz bucaksız çizgilerle kadınları özgürleştiren bu gelenek, milenyum çağında da modern yorumlarla var olmaya devam ediyor.

Coco Chanel'ın bu başkaldırısını devam ettiren Boutiquen, bu sezonun en şık çizgi yorumlarından birini sizlerle buluşturuyor. Sezonun renklerinden olan fümeyi; bordo, mavi, gri ve beyaz çizgilerle harmanlayan bu model, özgürlüğüne düşkün kadınların en gözde tercihine dönüşüyor.

4. Maksi elbiseler sıkıcı olmak zorunda değil!

Kimileri maksi elbiselerin mini etekler kadar heyecanlı veya cesur kıyafetler olmadığını düşünebilir. Ancak yaratıcı tasarımlar, maksi elbiselere karşı önyargıları kırmayı başarıyor. Sıkı kalıplar ve dikkat çekici pencereler ile maksi elbiseler, günlük stilden çıkarak bir parti elbisesine dönüşebiliyor.

Modaya yön veren marka Bershka, yaz ruhunu yansıtan elbisesiyle maksi elbiselere bakış açınızı değiştiriyor. Göz alıcı göğüs dekoltesi ve ışıltılı kumaşı ile dikkat çeken bu parça, kış davetlerinin en sevilen görünümlerinden biri olacak gibi görünüyor!

5. Sportif karakterinden vazgeçemeyenlere...

Eğer dolabınızdaki en sevdiğiniz parçalar sweatshirtlerinizse ve rahat taytları elbiselere tercih ediyorsanız müjde! Sportif bir giyim tarzınız olması maksi elbiselerin size göre olmadığı anlamına gelmiyor. Sweatshirtlerden ilham alan maksi elbiseler, "Ne konforumdan ne de şıklığımdan vazgeçerim!" diyenlerin hizmetine amade.

Oversize kalıbı ve rahat tarzıyla ilgi çeken maksi elbise, bu sezon sokak modasının yıldız parçası olmaya aday. Sıkı at kuyruğu, halka küpeler ve uzun bağcıklı çizmeler ile trend bir görünüm yakalayabileceğiniz bu modeli spor salonundan çıkarken bile rahatlıkla kullanabilirsiniz!

6. Klasiklerin modası geçmez

Her gardıropta mutlaka bulunması gereken bazı parçalar vardır ki bunların asla modası geçmez. Küçük siyah elbise gibi bir moda efsanesine dönüşen siyah topuklu çizmeler, zamansız ve ölümsüz karakterleri ile ihtiyaç duyduğunuz her an bir kahraman gibi yardımınıza koşuyor.

Trendbu Ayakkabı, çizmenin en yalın hali ile sizleri karşılıyor. Gücünü sadeliğinden alan bu tasarımı gündelik bir triko maksi elbise ile eşleştirebilir veya ofis kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Her tarz maksi elbiseye çok yakışacak olan bu modeli dilerseniz kot pantolon gibi diğer kıyafetlerinizle de kullanabilirsiniz.

7. Çizme denince ilk akla gelen!

Senelerdir bot denince akla ilk gelen markalardan Harley Davidson, bu sezon çizmeleriyle zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Asi motorcu kültüründen ilham alarak tasarlanan Harley Davidson ile kış boyunca kendinizi bir Rock yıldızı gibi hissedebilirsiniz.

Bottan evrilmiş bu model, bağcıklı kompleks çizmelerin aksine fermuarlı yapısı ile maksi elbise-çizme kombininizin pratikliğine pratiklik katıyor. Kaliteli malzemesi ve akıllara yerleşmiş modeliyle bu çizme, özellikle sweatshirtvari maksi elbiselerinize çok yakışacak.

8. Güneşin ışıltısını kombinine taşı!

Kış aylarında en çok özlenen şey tabii ki bizi ısıtan ve yalnızca günü değil içleri de aydınlatan Güneş oluyor. Siz de kış aylarının soğuk ve gri günlerinde Güneş'i görmek isteyenlerdenseniz sarı çizmelerle yaz ışıltısını kombininize taşıyabilirsiniz.

Viking'in sarı yağmur çizmeleri, eğlenceli tavrı ve neşeli karakteri ile maksi elbise-çizme kombinlerinde farklılık arayanların beğenisine sunuluyor. Doğal kauçuktan üretilmiş ve %100 su geçirmezlik garantisi olan bu modeli, soğuk ve yağmurlu kış günlerinde bile rahatlıkla kullanabilirsiniz.

9. Sanatçı ruhlara bohem rüyalar!

İlhamını 70'lerin çiçek çocuklarından alan bohem stil, çizme trendlerini de ele geçiriyor. Çabasız ve özgün tasarımıyla bohem çizmeler, bir sahil kasabasında yaşayan özgür sanatçıların ruhunu taşıyor. Geçici bir trend veya sanat akımından ziyade yaşam tarzına dönüşen bu stil artık dört mevsim yanınızda!

Çiçek çocukların moda mirasını kış kombinlerine de yansıtmak istiyorsanız Camfosy'nin işlemeli çizmesine mutlaka göz atmalısınız. Doğadan aldığı ilhamı soyut desenlerle buluşturan bu çizme, adeta bir moda şaheserine dönüşüyor.

10. Bir çizmeden daha ne isteyebilirsiniz ki!

Kim demiş çizmeler bir stiletto kadar iddialı ve zarif olamaz diye! Çizmeyi sadece soğuktan koruyan, günlük kış kombininin sıradan bir parçası olmaktan çıkaran tasarımlar şık günlerde de çizme kullanımını bir seçenek haline getiriyor. Kış davetlerinin ve özel yemeklerin yeni yıldızı olan uzun çizmeler, alışveriş listenizin en başında olmalı!

Kelly Diz Üstü Deri Çizme, aynı anda hem çekici hem zarif olmayı başararak şık maksi elbiselerinizin ayrılmaz bir parçasına dönüşüyor. Sivri burnu ve uzun ince topuklarıyla tansiyonu artıran bu modeli dilerseniz mini eteklerinizle de kombinleyebilirsiniz.

