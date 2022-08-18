Tek tek dökülmesini mi bekliyorsunuz? Tedavi edilmezse dişsiz kalırsınız: Bruksizm nedir?

Bruksizm olarak da bilinen diş sıkma veya diş gıcırdatma, dünya çapında beş yetişkinden birini veya yetişkin nüfusun yaklaşık %20'sini etkileyen bir diş sağlığı problemidir. Yemek yeme haricinde yaptığınız herhangi bir ezme, gıcırdama, diş sıkma veya çiğneme hareketi bir tür bruksizm olarak kabul edilebilir.

Uykuda yapılan diş sıkmayı bırakmak zor olabilir. Diş gıcırdatma işlemine dikkat edilmezse, mine kaybı ve diş eti çekilmesi gibi uzun vadeli komplikasyonlara yol açabilir. Bu yüzden alışkanlığı teşhis etmek ve frenlemek önemlidir.

BRUKSİZM OLDUĞUMU NASIL ANLARIM?

İki ana diş sıkma türü vardır: Günlük ve gece. Gün içinde diş gıcırdatan çoğu insan bunun farkındadır. Ancak dişlerinizi yalnızca geceleri gıcırdatıyorsanız, muhtemelen bilmiyor olabilirsiniz. Dişlerinizi gece sıkıyorsanız şu belirtileri yaşıyor olabilirsiniz:

Diş ağrısı ve hassasiyeti

Yüzünüzde gerilme

Yüz ağrısı

Yanağınızın iç kısmında çiğneme zorluğu ve izler

Çenenizin dibine kadar uzayabilen şakaklarınızın etrafında yer alan ağrı

Bu belirtilerden bir veya birkaçını yaşıyorsanız en kısa sürede bir diş hekimine görünmelisiniz.

DİŞ SIKMA TEDAVİSİ (BRUKSİZM TEDAVİSİ)

Diş sıkma için birden fazla tedavi yöntemi uygulanabilir. Bruksizm tedavisi en iyisi bir diş hekimi ile görüşmektir. Ancak tedaviyi desteklemek ve alışkanlığı bırakmak için evde deneyebileceğiniz bazı stratejiler vardır.

Ağız koruyucu kullanabilirsiniz

Çene botoksunu deneyebilirsiniz

Kas gevşetici kullanabilirsiniz

Stres yönetimini deneyebilirsiniz

Yatmadan önce rahatlamayı deneyin



