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  4. Tek telefonla 148 bin TL'sini kaptırdı! Dolandırıcı İstanbul'da yakalandı

Tek telefonla 148 bin TL'sini kaptırdı! Dolandırıcı İstanbul'da yakalandı

05.07.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefon dolandırıcılarının hedefinde bu kez Bartın'da yaşayan R.D. vardı. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, telefonla aradığı R.D.’ye FETÖ üyeliğinin olduğunu ve bu üyelikten çıkarılması için gönderecekleri İBAN’a para yatırması gerektiğini söyledi. Gönderilen hesaba 148 bin TL atan R.D. ise bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Tek telefonla 148 bin TL'sini kaptırdı! Dolandırıcı İstanbul'da yakalandı

Bartın’da yaşayan R.D. kendisini telefonla arayan dolandırıcıların tuzağına düştü. Kendisini polis olarak tanıdan dolandırıcı telefonla aradığı R.D.’ye FETÖ Terör Örgütüne üyeliğinin söz konusu olduğunu ve suç olan bu üyelikten çıkarılması için gönderecekleri İBAN’a para yatırması gerektiğini söyledi. Dolandırıcılar tarafından ikna edilen R.D. kendisine verilen IBAN hesabına 148 bin TL yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan R.D. Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık şüphelisi A.C.U. İstanbul’da yakalandı. 2’si dolandırıcılık olmak üzere toplamda 12 adet suç kaydı olduğu tespit edilen A.C.U.’nun evinde yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı, sim kartlar ve dolandırıcılık olaylarında kullandığı değerlendirilen farklı marka ve modellerde telefonlar ele geçirildi.

GFGH

Bartın İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheli A.C.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı telefon
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