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Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

Askerlik sistemi değişiyor! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dün yaptığı açıklamaya göre herkes için tek tip askerlik geliyor. Akar'ın 2-3 ay içinde yeni sisteme geçebileceklerini açıklamasının ardından herkes 'Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?' sorularına yanıt arıyor. İşte tek tip askerlik sisteminin detayları...

Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirterek "Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üsteğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor" dedi.

3 AY ZORUNLU, 6 AY BEDELİ ÖDENEBİLECEK

Türkiye gazetesinin haberinde Milli Savunma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslağa göre, herkes 9 aylık tek tip askerlik yapacak. Bunun 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olurken, kalan 6 ay için bedel ödenebilecek.

Tek tip askerlik nedir Yeni askerlik sistemi nasıl olacak İşte detaylar... mynet

BEDEL HER YIL YENİDEN BELİRLENECEK

Bu bedelin ne kadar olacağı her yıl yeniden belirlenecek. Doktor, öğretmen, hakim ve sporcu gibi meslek sahiplerine, hangi dönemde askerlik yapacakları konusunda tercih hakkı getirilecek. Nitelikli mesleklere sahip olanlar, askerlik yaparken cephede değil, kendi meslek gruplarına uygun görevlerde süreyi tamamlayacak. Hangi meslek grubunun hangi şartlarda ve dönemlerde askerlik yapacağı konusunda, Milli Eğitim, Sağlık ve Adalet gibi bakanlıklardan alınan görüşler düzenlemeye rehber olacak.

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
profesyonel askerlige gecin tum vatandaslar 3 aylik mecburi askeri egitim alsin acemi birliginde orduevlerinde calisacak adamlari disaridan bulun hickimse 20 yasinda bedava hammallik yapmaya mecbur degil
biz kerizmişiz 15 ay boru gibi yaptık askerlik
Bu nasıl bir rezillik. Hem zorunlu tutuyorsun, hemde para karşılığında feragat ediyorsun. Kusura bakmayın ama bunun hukuk'taki adı gasptır.
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