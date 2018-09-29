Tek yaşayan kadınların kabusu olmuştu, yakalandı!

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kore Gazisi olan ve 1983 yılında hayatını kaybeden Ahmet Karamanlı'nın tek başına yaşayan eşi Fazilet Karamanlı'nın (88) 24 Eylül günü zili çaldı. Yaşlı kadın, güçlükle ayağa kalkıp kapıya geldi. Zili çalan kişiye kim olduğunu sorunca zanlı anketör olduğunu söyledi. Bunun üzerine yaşlı kadın kapıyı açtı. Kadın, kapı açar açmaz zanlı, kadının ağzını elindeki bez ile kapatıp altınlarını almak istedi. Ancak yaşlı kadın direnince darp edip etkisiz hale getiren zanlı, kolundaki bilezik ve boynundaki kolyesini alarak kaçtı. Yaşlı kadın, zanlının kaçması üzerine bağırmaya başladı. Ancak bir süre kimse sesini duymadı. Daha sonra evinden çıkan bir kişi yaşlı kadını görüp hemen polisi aradı. EMNİYET MÜDÜRÜ ÖZEL EKİP KURDURDU Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen olay yerine gitti. Polis 88 yaşında yürümekte bile güçlük çeken kadının gasp edildiğini görünce olayı araştırmaya başladı. Bu sırada Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a da yaşlı bir kadının gasp edildiği bilgisi verildi. Bu bilgi üzerine Yıldız, özel ekip kurulması 7 gün 24 saat çalışılması ve zanlının mutlaka bulunması için talimat verdi. Bu talimat üzerine polis deneyimle gasp dedektiflerinden özel ekip kurarak araştırmayı derinleştirdi.

KEŞİF YAPIP TEK YAŞAYAN KADINLARI TESPİT ETMİŞ Polis, önce gasbın meydana geldiği apartmanın güvenlik kamera kayıtlarından araştırmaya başladı. Yapılan çalışmada olay günü apartmana gelen bir kişinin çıkarken elindeki bez ile kapı tutaçlarını sildiği tespit edildi. Polis bu şahsın apartmana daha öncede gelebileceğini tahmin ederek geriye dönük görüntüler izlendi. Yapılan izlemede zanlının yaklaşık bir ay önce belediyeden geldiğini söyleyerek apartmanda kapı kapı dolaşıp anket yaparak kimin tek başına kaldığını kimi gasp edebileceğini tespit ettiği belirlendi. OTOMOBİL İLE GELDİ, TAKSİYLE GİTTİ Polis görüntüleri yaşlı kadına da izletince kadın kendisini gasp eden zanlının aynı kişi olduğunu belirledi. Bu tespitler üzerine polis güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde zanlının olay yerine bir otomobil ile geldiği ancak gasp yaptıktan sonra önce yaya olarak gittiği daha sonrada taksi ile çarşı istikametine ayrıldığını belirledi. Polis çarşıya doğru zanlının bindiği taksiyi güvenlik kameralarını inceleyerek takip etti. Yaklaşık 130 kamera incelenerek yapılan takipte zanlının Obalar Caddesinde bir mağazaya girip burada kıyafetini değiştirip tekrar taksi ile olay yerine geldiğini buradan da otomobiline binerek olay yerinden ayrıldığını saptadı.