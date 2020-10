Araplar, Cahiliye döneminde sayılarının çokluğuyla sık sık övünürdü. Tekasür Suresi bu durumu ele alarak üstünlüğün bu olmadığını, kimin daha üstün olduğunun ahirette ortaya çıkacağını söylemektedir. Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerinden biri olan Tekasür Suresi, ayrıca insanların dünyadaki aldatıcı şeylerle oyalanmasını da konu edinir. İşte Tekasür Suresi anlamı, Türkçe okunuşu ve Tekasür fazileti...

Tekasür Suresi Arapça Okunuşu

Yazımızın devamında Tekasür Suresi okunuşunu sizlerle paylaştık. Her iki okunuş üzerinden de sureyi okuyabilir ve kolaylıkla ezberleyebilirsiniz. Arap harflerini bilmeyen okuyucularımız, internet üzerinde rahatlıkla bulunabilecek çeşitli tilavet örneklerini dinleyerek surenin doğru telaffuzu hakkında bilgi sahibi olabilir.

Elhakümüt tekasür Hatta zürtümülmekabir Kella sevfe ta'lemun Sümme kella sevfe ta'lemun Kella lev ta'lemune ılmel yekıyn Le teravünnelcehıym Sümme leteravünneha aynelyakıyn Sümme le tüs'elünne yevmeizin anin neıym

Tekasür Suresi Anlamı

Son derece kısa bir sure olan Tekasür Suresi meali itibarı ile büyük önem arz eder. Kısa ve öz bir sure olan Tekasür, insanların dünya hayatının aldatıcılığına kapılmasına değinir. İnsanların ancak öldükten sonra gerçekle karşılaşacağını vurgulayan sure, her Müslüman tarafından bilinmelidir. Ayrıca Tekasür Suresi tefsiri yardımıyla surede bahsedilen hususlar hakkında daha derin bir bilgiye vakıf olabilirsiniz.