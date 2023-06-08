Tekeri kopan otomobil okul servisi ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Sulakyurt ilçesine meydana geldi. Seyir halindeyken sağ ön tekeri koparak kontrolden çıkan M.K. idaresindeki otomobil, E.Ç.'nin kullandığı minibüs ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Okul servisinde bulunan B.Z. (8), İ.K. (7), G.K. (9), Z.D. (10), A.E. (9), N.K. (8), T.K. (8), F.T.G. (9), İ.K. (8), R.S. (8), S.T. (10) ve Ş.Ö. (9), ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı. Tedbiren bir süre hastanede tutulacak 12 öğrencinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ağır yaralı otomobil sürücüsü M.K. (45) ile yanında yolcu olarak bulunan M.Ş. (42) ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

