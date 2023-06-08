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Tekeri kopan otomobil okul servisi ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

08.06.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde sağ ön tekeri kopan otomobil, karşı yönden gelen okul servisi ile çarpıştı. Otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı, servis aracındaki 12 öğrenci tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Tekeri kopan otomobil okul servisi ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Sulakyurt ilçesine meydana geldi. Seyir halindeyken sağ ön tekeri koparak kontrolden çıkan M.K. idaresindeki otomobil, E.Ç.'nin kullandığı minibüs ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Okul servisinde bulunan B.Z. (8), İ.K. (7), G.K. (9), Z.D. (10), A.E. (9), N.K. (8), T.K. (8), F.T.G. (9), İ.K. (8), R.S. (8), S.T. (10) ve Ş.Ö. (9), ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı. Tedbiren bir süre hastanede tutulacak 12 öğrencinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ağır yaralı otomobil sürücüsü M.K. (45) ile yanında yolcu olarak bulunan M.Ş. (42) ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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