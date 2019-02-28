HABER

Tekerlekli sandalyedeki engellinin düşme anı kask kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 00:05 | Son Güncelleme

İstanbul’da, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen tekerlekli sandalyedeki engelli, bir anda sırt üstü yere düştü.

İstanbul’da, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen tekerlekli sandalyedeki engelli, bir anda sırt üstü yere düştü. Yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü, engelli kişiyi yerden kaldırırken o anlar kask kamerasına yansıdı.
İstanbul’da, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen tekerlekli sandalyedeki engelli, aniden sırt üstü yere düştü. O sırada yoldan ilerleyen ve engelli şahsın yere düştüğünü gören motosiklet sürücüsü, engelli kişiyi yerden kaldırdı.
Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeyi beklediği anlaşılan fiziksel engelli bir kişinin tekerlekli sandalyesiyle birlikte bir anda sırt üstü yere düştüğü görülüyor. Görüntülerin çekildiği motosikletin sürücüsü, yardım etmek için durdurduğu motosikletinden iniyor. Sürücü, arkaya geçip tekerlekli sandalyeyi doğrultuyor. Ardından yanlarına yaya olarak gelen bir kişi, engellinin tekerlekli sandalyesini sürüp onu karşıya geçiriyor.
Kask kamerasına saniye saniye yansıyan o anlar sosyal medyada vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Görenlerin adeta içini ısıtan görüntüleri çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!
Düzce beyaza büründüDüzce beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı etkili oluyorİstanbul'da dolu yağışı etkili oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir banka daha faizi düşürdü!

Bir banka daha faizi düşürdü!

YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı

YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar geliyor

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar geliyor

27 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

27 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bursa'da otomobil Babasultan barajına düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

27 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

27 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Gaziosmanpaşa'da yasa dışı bahis oynatanlar çatıştı

Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Bahisçiler çatıştı

Meteoroloji'den Erzurum'a kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı! Saat verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.