Tekerlekli sandalyesiyle sulama kanalına düştü! Arama çalışmaları sürüyor !

Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Çukuryurt köyü yakınlarında yaşayan Bedir Yalçın (96) dün akşam saatlerinde tekerlekli sandalyesi ile birlikte sulama kanalı etrafında gezerken kanala düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri intikal etti. AFAD balık adamları tarafından 9 kilometrelik sulama kanalında yaptığı arama çalışmasında Bedir Yalçın’a ulaşılamadı.

Bedir Yalçın’ın Gölova Gölü’ne sürüklenme ihtimaline karşı AFAD ile birlikte, Samsun ve Malatya’dan gelecek emniyet ve jandarma bünyesindeki balık adamlarla gölde arama çalışması yapılacağı öğrenildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

