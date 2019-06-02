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Tekirdağ- Çanakkale karayolunda trafik denetimleri arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 13:20 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı Tekirdağ-Çanakkale karayolunda trafik ekipleri denetimleri artırdı.

Tekirdağ- Çanakkale karayolunda trafik denetimleri arttı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- RAMAZAN Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı Tekirdağ-Çanakkale karayolunda trafik ekipleri denetimleri artırdı.
Tekirdağ-Çanakkale D-100 Karayolu'nun Malkara ilçesindeki bölümünde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde araçlar durdurularak, sürücüler ile yolculara GBT incelemesi yapılıyor. Trafik ihlali yapan sürücülere ceza kesiliyor. Sürücülerden trafik kurallarına uymaları isteniyor.
Malkara Kaymakamı Erkan Karahan da denetime katılarak, vatandaşların bayramlarını kutladı. Sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıtılarak, çeşitli bayram hediyeleri verildi.
Kaymakam Karahan, planlı olarak yapılan denetimlerin, vatandaşların günlük hayatlarını ve seyahatlerini etkilemeden kamu güvenliği ve esenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarıyla mücadele etmek amacını taşıdığını söyledi. Karahan, “Ana arter üzerinde olmasından dolayı ilçemizde çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. Jandarma ve emniyetten arkadaşlarımız denetlemelerde bulunuyor. Ayrıca trafik ve asayiş hakkında bilgilendirmeler yapıyorlar. Tüm ülkemize kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyoruz” dedi.
Denetimlerden memnun olduklarını dile getiren araç sürücüleri, bu tür uygulamaların her zaman devam etmesini istedi.

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Tekirdağ- Çanakkale karayolunda trafik denetimleri arttıTekirdağ- Çanakkale karayolunda trafik denetimleri arttıTekirdağ- Çanakkale karayolunda trafik denetimleri arttıTekirdağ- Çanakkale karayolunda trafik denetimleri arttı

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