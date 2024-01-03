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  4. Tekirdağ'da acı olay! 22 yaşındaki genç, karavana çevirdiği polyester kabinde ölü bulundu

Tekirdağ'da acı olay! 22 yaşındaki genç, karavana çevirdiği polyester kabinde ölü bulundu

03.01.2024 20:23 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 22 yaşındaki Engin Zorlu (22), karavana çevirdiği polyester kabinde ölü olarak bulundu. Talihsiz gencin, yaktığı ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tekirdağ'da acı olay! 22 yaşındaki genç, karavana çevirdiği polyester kabinde ölü bulundu

Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi Özgürlük 3'üncü Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan Engin Zorlu, karavana çevirip, aracının arkasına bağlayıp kullandığı polyester kabine gitti.

YAKINLARI ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Evlerinin yakınındaki kabinde zaman geçiren Zorlu, iddiaya göre, ısıtıcıyı yakıp uykuya daldı. Kendisinden haber alamayan yakınları, kabine gittiklerinde Zorlu'yu hareketsiz yatar halde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yapılan kontrolde Zorlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Zorlu'nun yakınları büyük üzüntü yaşarken, yapılan ilk incelemede büfe içinde yaktığı ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü değerlendirildi. Zorlu'nun cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çerkezköy
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