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Tekirdağ'da arıların saldırısına uğradılar: 1 ölü, 4 yaralı

18.07.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde arıların saldırısına uğrayan aileden Şemsi Aktaş (62) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da arıların saldırısına uğradılar: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, önceki gün Muratlı ilçesine bağlı İstiklal Kurtpınar Mahallesi Bağlar mevkisinde kovaların bulunduğu çiftlikte meydana geldi.

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YÜZLERCESİ ÇEVRELERİNİ SARDI

Çiftlikte çalışan Aktaş ailesi, yakında bulunun kovanlardaki bal arılarının saldırısına uğradı. Çevrelerini saran yüzlerce arının saldırısına uğrayan Şemsi Aktaş, Ümit Aktaş (57), Burhan Aktaş (32), Salih Aktaş (30), İklim Aktaş (4), yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede çok sayıda arı olması nedeniyle, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin arıları uzaklaştırmasının ardından yaralılara müdahale edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arıların sokması nedeniyle vücutları şişen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Şemsi Aktaş, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İklim Aktaş ile Burhan Aktaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ümit Aktaş ile Salih Aktaş'ın tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

"NORMAL ŞARTLARDA SALDIRMAZ"

Jandarma ekipleri, olayın ardından arı kovanlarının sahibi H.K.'yı gözaltına aldı. Manisa'dan bölgeye gelerek, arı kovanlarını izinli olarak çiftlik yakınına koyduğunu söyleyen H.K.'nin ifadesinde, "Kovanlarım çiftlik yakınında bulunuyordu. Tarım Bakanlığı'ndan izinli olarak arılarımı buraya koydum. Normal şartlarda arılar saldırmaz ancak bu kişiler arı kovanlarına çok yaklaştığı için saldırmış olabilir" dediği öğrenildi. İfadesi alınan H.K., cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Tekirdağ
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