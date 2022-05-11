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Tekirdağ'da dehşet anları! Laf atma kavgasında defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu

11.05.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobildeki iki kişi ile yoldan geçen yaya iki kişi arasında ‘laf atma’ sebebiyle kavga çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda sırtından ve bacağından çok sayıda bıçak darbesi alan bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'da dehşet anları! Laf atma kavgasında defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu

Olay, geçtiğimiz günlerde gece yarısı Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaya halindeki iki kişi, yolda dönüş yapan otomobildeki tanımadığı iki kişiye el hareketinde bulundu. Kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle otomobilden inen iki kişi ile yaya iki şahıs arasında sözlü tartışma sonrası kavga çıktı.

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Yaya şahıslardan A.T., bıçakla saldırdığı M.A.’yı sırtından ve bacağından yaraladı. A.T. yere düşen M.A.’nın başına tekmeyle de vurdu.

Hastaneye kaldırılan M.A. tedavi altına alınırken, A.T. ise gözaltına alındı.

(İHA)

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