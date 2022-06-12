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Tekirdağ'da feci kaza! 3 araç birbirine girdi: 1 kişi hayatını kaybetti

12.06.2022 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan İstanbul-Tekirdağ yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Tekirdağ'da feci kaza! 3 araç birbirine girdi: 1 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Beyazköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.A’nın idaresindeki otomobil, o sırada emniyet şeridinde bekleyen H. Ö. hakimiyetindeki otobüse, ardından ise İstanbul istikametinden Tekirdağ istikametine doğru seyir halinde bulunan S.G. idaresindeki otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri 26 NR 387 plakalı otomobilde bulunan E.D’.nin (20) hayatını kaybettiğini tespit etti.

E.D’nin cansız bedeni cenaze nakil aracı ile Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralanan sürücü G.A. ve S.G. ise ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan İstanbul-Tekirdağ yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe tekrardan açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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trafik kazası Tekirdağ
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