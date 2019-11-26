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Tekirdağ'da kontrolden çıkan araç tarlaya uçup takla attı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 01:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Olay, Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde Ballıhoca Mahallesi Köprüsü’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gökhan K. sevk ve idaresindeki panelvan tipi ticari araç, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiri ve sürücüsünün de bir anlık dikkatsizliği ile yoldan çıktı.

Tarlaya uçarak takla atan aracın sürücüsü Gökhan K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla tedavi edilmek üzere Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise, kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Maddi hasar gören araç kullanılamaz hale gelirken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Muratlı trafik kazası

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