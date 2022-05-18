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Tekirdağ'da mahalleliyi sokağa döken olay! 'Sabahları buraları ana baba günü, gündüz ölü taklidi yapıyorlar'

18.05.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da şehir merkezini adeta istila eden hamam böcekleri kent sakinlerini isyan ettirdi. Kanalizasyondan çıkan böceklerin gündüz ölü taklidi, gece ise çevredeki evlere dadandığı söylenirken bir mahalle sakini, ''Sabahları buraları ana baba günü oluyor. Sabahları temizlikçi personeli gelip temizliyor. Arkadaşlar gelip ilaçlama yapmışlar. Sokaklar hep böyle. 10 gün içerisinde milyonlarca oluyorlar. Gündüz ters dönüyorlar gece oldu mu harekete geçiyorlar” dedi.

Tekirdağ'da mahalleliyi sokağa döken olay! 'Sabahları buraları ana baba günü, gündüz ölü taklidi yapıyorlar'

Tekirdağ şehir merkezi Ertuğrul Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda kanalizasyonlardan sürüler halinde çıkarak kendini gösteren hamam böcekleri, gündüz sırt üstü dönerek ölü taklidi yapıyorlar. Havanın kararması ile hareketlenen böcekler, bir süre sonra sokakta bulunan evlere dadanıyor. Ertuğrul Mahallesi'ndeki sokaklarda sayılarının çoğalması sonucu sokağı ve evleri istila etmeye başlayan hamam böceklerinin farkına varan vatandaşlar, durumu Süleymanpaşa Belediyesi Vektörle Mücadele ekibine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilaçlama çalışması başlattı.

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“10 GÜN İÇERİSİNDE MİLYONLARCA OLUYORLAR”

Sokağın sakinlerinden Kenan Oğraş, sürüler halindeki hamam böcekleriyle başa çıkamadıklarını ifade ederek, “Bizim mahallemizi fosseptik çukurlarından mı, binaların lağım çukurlarından mı kaynaklanıyor. Sabahları kalkıyorsun yerlerde hamam böcekleri geziniyor. Sabahları buraları ana baba günü oluyor. Sabahları temizlikçi personeli gelip temizliyor. Arkadaşlar gelip ilaçlama yapmışlar. Sokaklar hep böyle. Her yere çıkıyorlar. Yumurtlaya yumurtlaya üreyip çoğalıyorlar. Biz bunlarla başa çıkamadık. Evlerin içine kadar giriyorlar. Benim şuan bodrumda geçen senede bu senede kireç attım. Bir tane bin tane yapıyor. 10 gün içerisinde milyonlarca oluyorlar. Nereden geliyorlar. Haşarat kuyularının içinden geliyorlar. Foseptik çukurlarının içinden çıkıyorlar. Gündüz ters dönüyorlar gece oldu mu harekete geçiyorlar” dedi.

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(İHA)

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Tekirdağ
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