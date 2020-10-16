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Tekirdağ'da sahte alkolden bir ölüm daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 11:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi. Türkiye genelinde ölü sayısı 52'ye yükseldi.

Tekirdağ'da sahte alkolden bir ölüm daha

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sanayideki iş yerinde rahatsızlanması sonrası 3 gün önce hastaneye kaldırılan Cüneyt K. (54) yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Sahte içki nedeniyle zehirlendiği belirlenen Cüneyt K, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Cüneyt K'nin iş yerinde Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 5 litrelik bidonda sahte alkol ele geçirilmişti.

Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak dün de bir kişi vefat etmişti.

ÖLÜ SAYISI 52 OLDU

Türkiye'de 9 Ekim'den bu yana Kırıkkale, İzmir, Mersin, İstanbul, Muğla, Aydın, Trabzon, Zonguldak ve Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.


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