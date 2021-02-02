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Tekirdağ’da şiddetli sağanak sonrası yol çöktü, sokaklar göle döndü

02.02.2021 02:57 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da şiddetli sağanak sonrası yol çöktü, sokaklar göle döndü

Tekirdağ’da şiddetli sağanak etkili oluyor. Sel nedeniyle taşma noktasına gelen Karacagür Deresi’nde belediye ekipleri tarafından temizlik çalışmaları gece boyunca devam ederken, mahalle sakinleri de nöbet tutuyor.

Malkara ilçesinin özellikle Kuzey kesiminde şiddetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. Karacagür mahalle merkezinden geçen derede su seviyesi sınırda. Taşma noktasına gelen dere için Malkara Belediyesi’ne bağlı ekipler ve Karacagür Muhtarı Ethem Öner ile mahalle sakinleri seferber oldu.

"SABAHA KADAR UYUMAYACAĞIZ"

Malkara Belediyesi’nin açma çalışmaları sayesinde derenin taşması önlendi. Çalışmalar gecenin ilerleyen saatlerinde devam ediyor. Karacagür Mahallesi Muhtarı Ethem Öner, “Deremiz doldu, ancak taşmadı. Açma çalışmalarını sürdüren Malkara Belediye ekiplerine ve bölgemizde çalışmaları bizzat takip eden Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’a teşekkür ediyorum. Biz de mahalleli olarak taşma riskine karşı sabaha kadar uyumayacağız, teyakkuzdayız” diye konuştu.

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BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEDE

Bölgede incelemelerini sürdüren Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da, “İlçemizde yaşanan sağanak yağmur yağışından dolayı selden etkilenen Karacagür Mahallemizi Fen İşleri Müdürümüz Yılmaz Özel ile birlikte ziyaret edip, yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Yaşanan tüm olumsuzluklara karşı 24 saat hemşehrilerimizin hizmetinde olduğumuzu belirtiyor, selden etkilenen Karacagür Mahallesi sakinlerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Öte yandan ilçe merkezi Şehit Temizer Caddesi üzerinde yoğun yağış nedeniyle rögar kapağı çevresinde küçük çaplı çökme meydana geldi. Kısa sürede olay yerine ulaşan zabıta ekibi, yolu dubayla kapatarak, güvenlik önlemi aldı. (İHA)


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