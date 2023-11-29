HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ'daki hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı

Tekirdağ'daki hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı

29.11.2023 10:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarıları sonrası lodos fırtınasının ağır faturası gün ağarınca ortaya çıktı. Lodosla birlikte Marmara Denizi taşarak sahili su bastı. Tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı.

Dün gece denizin taşması sonucu sahilde büyük hasar oluştu. Hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Şiddetli lodos ve deniz taşınması ile birlikte sahil alanda bulunan birçok korkuluk paramparça olurken, bunun yanı sıra alanda bulunan kafelerdeki malzemeler sürüklendi.

AW087160_01

BANKLAR ASFALTLA BİRLİKTE SÜRÜKLENDİ...

Lodos’un şiddeti alandaki kilolarca ağırlıktaki bankları da söküp yüzlerce metre sürüklerken, alandaki asfaltın da kopması fırtınanın şiddetini bir kez daha ortaya koydu.

AW087160_02

Deniz sularının geri çekilmesiyle Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri alanda temizlik ve onarım çalışmaları başlattı. (İHA)

AW087160_03

AW087160_04

AW087160_05

AW087160_06

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu illerde yaşayanlar dikkat! 23 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısıBu illerde yaşayanlar dikkat! 23 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı
1988'den bu yana bir ilk: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 100 yıllık bakım! Bakan Uraloğlu: "80 yıl boyunca ihtiyaç kalmayacak"1988'den bu yana bir ilk: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 100 yıllık bakım! Bakan Uraloğlu: "80 yıl boyunca ihtiyaç kalmayacak"
Esir takasından görüntüler yayınlandı! Köpek detayı dikkat çektiEsir takasından görüntüler yayınlandı! Köpek detayı dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Fırtına
En Çok Okunan Haberler
Aylık gelirini açıklayıp kendini savundu: Benden kötüleri var

Aylık gelirini açıklayıp kendini savundu: Benden kötüleri var

Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

Fatih Portakal Tayyar Öz'e dair öğrendiği detayı açıklayıp yayında dalga geçti

Fatih Portakal Tayyar Öz'e dair öğrendiği detayı açıklayıp yayında dalga geçti

Karısını aldattı, yasak aşka başladı! İbretlik dolandırılma hikayesi!

Karısını aldattı, yasak aşka başladı! İbretlik dolandırılma hikayesi!

Cumhur İttifakı'nın planında HÜDAPAR ve CHP detayı!

Cumhur İttifakı'nın planında HÜDAPAR ve CHP detayı!

Kim Jong-un'u kızdıracak imalı sözler! ABD'nin yanıtı ilginç oldu

Kim Jong-un'u kızdıracak imalı sözler! ABD'nin yanıtı ilginç oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.