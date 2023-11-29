Tekirdağ'daki hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı

Dün gece denizin taşması sonucu sahilde büyük hasar oluştu. Hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Şiddetli lodos ve deniz taşınması ile birlikte sahil alanda bulunan birçok korkuluk paramparça olurken, bunun yanı sıra alanda bulunan kafelerdeki malzemeler sürüklendi.

BANKLAR ASFALTLA BİRLİKTE SÜRÜKLENDİ...

Lodos’un şiddeti alandaki kilolarca ağırlıktaki bankları da söküp yüzlerce metre sürüklerken, alandaki asfaltın da kopması fırtınanın şiddetini bir kez daha ortaya koydu.

Deniz sularının geri çekilmesiyle Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri alanda temizlik ve onarım çalışmaları başlattı. (İHA)









