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  4. Tekirdağ’da askeri araç devrildi

Tekirdağ’da askeri araç devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:56 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda askeri araç devrildi.

Tekirdağ’da askeri araç devrildi

İlçeye bağlı Ferhadanlı Mahallesi Beşiktepe mevkiinde kışladan çıkan bir askeri araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Şarampole devrilen araçtaki askerler, kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: İHA

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Tekirdağ Süleymanpaşa

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