Tekirdağ’da askeri araç devrildi

\u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Ferhadanl\u0131 Mahallesi Be\u015fiktepe mevkiinde k\u0131\u015fladan \u00e7\u0131kan bir askeri ara\u00e7, kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle kayganla\u015fan yolda kontrolden \u00e7\u0131kt\u0131. \n\u015earampole devrilen ara\u00e7taki askerler, kazay\u0131 yara almadan atlatt\u0131.\nKaynak: \u0130HA G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 3,5 y\u0131l boyunca kemoterapi g\u00f6ren gencin kanseri yendi\u011fini \u00f6\u011frendi\u011fi o an!Tek ayakkab\u0131yla ka\u00e7\u0131\u015f kelep\u00e7eli bittiApartmandaki yang\u0131nda bayg\u0131n halde bulunup, kurtar\u0131ld\u0131
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