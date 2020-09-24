Tekirdağ’da çiftliğe uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı iddia edilen hayvan çiftliğine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Ergene İlçesi Yulaflı Mahallesi meralık alanda bulunan bir hayvan çiftliğinde yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde saklandığı ve bu uyuşturucuların sabah saatlerinde nakledileceği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda daralı ağırlığı 1 kilo 540 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.S.Ç., F.T. ve M.M. isimli şahıslar yakalanırken, firari durumunda bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyon genişletildi

Emniyet ekiplerince eş zamanlı devam eden operasyonda şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 fişek halinde daralı 2.4 gram metamfetamin maddesi, 5 adet poşet içinde daralı 100.1 gram sentetik kannabinoid maddesi, 36 fişek halinde daralı 28.1 gram sentetik kannabinoid maddesi, 10 adet extacy hap, 7 adet kullanılmış cam içme uyuşturucu içme düzenekleri, 1 fişek 3.1 gram eroin maddesi, 1 adet ağzı kilitli poşet içinde daralı 1 gram kubar esrar maddesi bulunarak el konuldu.

Operasyon çerçevesinde hedef 2 şüpheli ve olayla bağlantılı 1 şahıs olmak üzere toplamda 3 şüpheli gözaltına alındı.

