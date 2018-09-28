Tekirdağ'da cinayet hükümlüsü yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan A.B'nin ilçede olduğunu belirledi.
Fiziki takip sonucu bulunduğu yer tespit edilen A.B, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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