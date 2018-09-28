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Tekirdağ'da cinayet hükümlüsü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 12:24 | Son Güncelleme

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan A.B'nin ilçede olduğunu belirledi.

Fiziki takip sonucu bulunduğu yer tespit edilen A.B, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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aranan şahıs Kapaklı Tekirdağ

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