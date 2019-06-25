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Tekirdağ’da çöp kamyonunda korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 00:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çöp toplandığı sırada belediyeye ait kamyonun kasasında yangın çıktı.Olay, akşam saatlerinde Hacıevhat Mahallesi eski pazar yerinde meydana geldi.

Tekirdağ’da çöp kamyonunda korkutan yangın

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çöp toplandığı sırada belediyeye ait kamyonun kasasında yangın çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Hacıevhat Mahallesi eski pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara Belediyesinin temizlik işçileri tarafından birikmiş çöplerin toplandığı sırada kamyon kasasındaki çöpler tutuştu. Temizlik işçileri ve kahvehanede oturan vatandaşlar telaş içinde itfaiyeye haber verdi. Çıkan yangını gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangının, çöplerin arasına atılan mangal kömüründen çıktığı iddia edildi.
Olayla ilgili konuşan temizlik görevlisi, "İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor" dedi.

Tekirdağ’da çöp kamyonunda korkutan yangın

Tekirdağ’da çöp kamyonunda korkutan yangın

Tekirdağ’da çöp kamyonunda korkutan yangın

Tekirdağ’da çöp kamyonunda korkutan yangın

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