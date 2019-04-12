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Tekirdağ’da dereye kimyasal atık döküldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 17:26 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde dereye kimyasal atık döküldüğü iddiası üzerine araştırma başlatıldı.

Tekirdağ’da dereye kimyasal atık döküldüğü iddiası

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde dereye kimyasal atık döküldüğü iddiası üzerine araştırma başlatıldı. Kimyasal atık atıldığı iddia edilen derede yer yer koyu renkler oluştu.
Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde Marmaraereğilisi Çevre Gönüllüler Derneğinin ihbarıyla Kınıklı Deresine kimyasal madde döküldüğü iddiası üzerine araştırma başlatıldı. Kimyasal madde atıldığı iddia edilen derede yer yer koyu renkler oluştuğu gözlendi.
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kirliliğin meydana geldiği alanda araştırmalar yapılarak dereden alınan numuneler üzerine gerekli incelemeler başlatıldı.

Tekirdağ’da dereye kimyasal atık döküldüğü iddiası

Tekirdağ’da dereye kimyasal atık döküldüğü iddiası

Tekirdağ’da dereye kimyasal atık döküldüğü iddiası

Tekirdağ’da dereye kimyasal atık döküldüğü iddiası

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