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Tekirdağ'da fabrikaya silahlı baskın güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 18:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da fabrikaya silahlı baskın güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin, boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyine ait fabrikaya düzenlediği silahlı baskın, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, M.S, boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyi Ö.Ö'nün sahibi olduğu Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ÇOSB) tekstil fabrikasına geldi.

Şüpheli M.S. fabrikada bir süre Ö.Ö'yü arayarak güvenlik görevlisinin engellemeye çalışmasına rağmen çevreye rastgele ateş etti.

Ardından bir araçla bölgeden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Bu arada silahlı baskın anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kapaklı silahlı baskın Tekirdağ

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