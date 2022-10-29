Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan R.H, M.E. ve M.B'nin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. ve R.H. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, TOKİ uygulama noktasında bir kamyoneti durdurmuş, kamyonetteki 17 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlenmişti. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edilmiş, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.