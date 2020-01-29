HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ'da kamyonette 30 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da kamyonette 30 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:31 | Son Güncelleme

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Canhıdır Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Hayrabolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine kapalı kasa kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen M.Ö, Z.Y. ve N.C.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kışın hastalıklara birebir ıhlamurun faydaları nelerdir?Kışın hastalıklara birebir ıhlamurun faydaları nelerdir?
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göçmen Hayrabolu kaçak Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hac fiyatlarında konaklama ücreti belli oldu

Hac fiyatlarında konaklama ücreti belli oldu

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Birçok sefer iptal edildi

İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın elektrik hattında patlama

İstiklal Caddesi'nde korkutan anlar

Son dakika! Marmaris'te deprem

Marmaris'te deprem!

Depremde hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor

Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.