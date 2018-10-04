Tekirdağ'da kayıp kişinin yakılmış cesedi bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan şahsın öldürüldükten sonra yakılarak araziye gömüldüğü tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, 18 Eylül'de, Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Ş.A. adlı kadın, en son Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi’ndeki bir restorandan gece 02.00 sıralarında alkollü bir vaziyette ayrıldığını öğrendiği eşinden bir daha haber alamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri de kişinin, 41 DF 438 plakalı otomobille Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki bir restorandan çıktığını tespit etti. Otomobili, İstanbul Bağcılar'da terk edilmiş halde bulan ekipler, araçta yaptıkları incelemede boş kovan ve kan izine rastladı.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, kayıp olarak aranan G.A'nın son olarak A.K, H.İ, Ç.K, N.C, T.E. ve A.A. ile birlikte olduğunu tespit etti.

Bu arada Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin, olayın şüphelilerinden olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığı Ç.K, G.A'yı, T.E'nin öldürdüğünü ve çalışanı S.A'nın da cesedi yaktığını ileri sürdü.