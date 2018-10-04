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Tekirdağ'da kayıp kişinin yakılmış cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 19:20 | Son Güncelleme

Çorlu'da 16 gündür kayıp olan şahsa ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları, bir arazide gömülü halde bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan şahsın öldürüldükten sonra yakılarak araziye gömüldüğü tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, 18 Eylül'de, Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Ş.A. adlı kadın, en son Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi’ndeki bir restorandan gece 02.00 sıralarında alkollü bir vaziyette ayrıldığını öğrendiği eşinden bir daha haber alamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri de kişinin, 41 DF 438 plakalı otomobille Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki bir restorandan çıktığını tespit etti. Otomobili, İstanbul Bağcılar'da terk edilmiş halde bulan ekipler, araçta yaptıkları incelemede boş kovan ve kan izine rastladı.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, kayıp olarak aranan G.A'nın son olarak A.K, H.İ, Ç.K, N.C, T.E. ve A.A. ile birlikte olduğunu tespit etti.

Bu arada Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin, olayın şüphelilerinden olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığı Ç.K, G.A'yı, T.E'nin öldürdüğünü ve çalışanı S.A'nın da cesedi yaktığını ileri sürdü.

Şüpheli emniyette verdiği ifadelerinde, otomobil içerisinde küfürleşme sonrasında çıkan kavgada T.E'nin, G.A'yı başına ateş ederek öldürdükten sonra cesedi Yeniçiftlik’te işlettiği restorana getirdiğini, orada çalışan S.A'nın da sahilde benzin dökerek yaktığı cesedi daha sonra bölgedeki bir araziye gömdüğünü iddia etti.

Ç.K'nın gösterdiği bölgede arama yapan ekipler, G.A'ya ait olduğu değerlendirilen yanmış haldeki kemikler ile kafatası buldu.

Ele geçirilen ceset parçalarına incelenmek üzere el koyan ekipler, şüpheliler T.E. ve S.A'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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