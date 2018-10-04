Tekirdağ'da kayıp kişinin yakılmış cesedi bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan şahsın öldürüldükten sonra yakılarak araziye gömüldüğü tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, 18 Eylül'de, Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Ş.A. adlı kadın, en son Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi’ndeki bir restorandan gece 02.00 sıralarında alkollü bir vaziyette ayrıldığını öğrendiği eşinden bir daha haber alamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri de kişinin, 41 DF 438 plakalı otomobille Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki bir restorandan çıktığını tespit etti. Otomobili, İstanbul Bağcılar'da terk edilmiş halde bulan ekipler, araçta yaptıkları incelemede boş kovan ve kan izine rastladı.
Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, kayıp olarak aranan G.A'nın son olarak A.K, H.İ, Ç.K, N.C, T.E. ve A.A. ile birlikte olduğunu tespit etti.
Bu arada Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin, olayın şüphelilerinden olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığı Ç.K, G.A'yı, T.E'nin öldürdüğünü ve çalışanı S.A'nın da cesedi yaktığını ileri sürdü.
Şüpheli emniyette verdiği ifadelerinde, otomobil içerisinde küfürleşme sonrasında çıkan kavgada T.E'nin, G.A'yı başına ateş ederek öldürdükten sonra cesedi Yeniçiftlik’te işlettiği restorana getirdiğini, orada çalışan S.A'nın da sahilde benzin dökerek yaktığı cesedi daha sonra bölgedeki bir araziye gömdüğünü iddia etti.
Ç.K'nın gösterdiği bölgede arama yapan ekipler, G.A'ya ait olduğu değerlendirilen yanmış haldeki kemikler ile kafatası buldu.
Ele geçirilen ceset parçalarına incelenmek üzere el koyan ekipler, şüpheliler T.E. ve S.A'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak
ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı
Devlet Bahçeli 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü
WhatsApp kullanıcılarına müjdeli haber: Beklenen video özelliği geldi!
Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!
Eski başbakanın eşine para aklama suçlaması
Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış
HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sadece günler kaldı! Peki bizi neler bekliyor?
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum