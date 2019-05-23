HABER

Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Merkez Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Hükümet Caddesi'nden Köprübaşı mevkisine giden E.D. yönetimindeki 34 HA 9284 plakalı otomobil ile Sergen İlhan'ın (26) kullandığı 59 KS 928 plakalı motosiklet çarpıştı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İlhan kaza yerine sevk edilen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlhan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar
Zifte yapışan köpek tedavisinin ardından sahiplendirildiZifte yapışan köpek tedavisinin ardından sahiplendirildi
Öğrenciler derslerini yaşayarak dinledilerÖğrenciler derslerini yaşayarak dinlediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza ölü Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay'dan son dakika Emrah Serbes kararı!

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü, mahkemede şok sözler!

Eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü, mahkemede şok sözler!

Çığlığını duyan yardıma koştu: İmdat, ölüyorum

Çığlığına duyan yardıma koştu: İmdat, ölüyorum

Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.