Tekirdağ'da restore edilen Türk-Macar Kültür Evi açıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen törenle restorasyonu tamamlanan Türk- Macar Kültür Evi açıldı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Ertuğrul Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanan Türk-Macar Kültür Evi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Macaristan Dış Macarlar Müsteşarı Arpad Potapi, Laszlo Keller Macaristan Başkonsolosu, Türk Macar Dostluk Derneği Başkanı Istvan Szabo, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türk-Macar dostluğunun Osmanlı dönemine kadar dayandığını söyleyerek, "Türkler ve Macarlar tarih boyunca birbirleriyle güzel ilişkileri olan iki ulus. 16'ncı yüzyıldan 17'nci yüzyılın sonuna kadar Macarlar ile atalarımız olan Osmanlı birlikte yaşadı. Türkler ile Macarlar arasından her zaman iyi ilişkiler var olmuştur" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Türk-Macar dostluğunda Tekirdağ'ın bir köprü görevi gördüğünü ve bu dostluğu Türk- Macar Kültür Evi'nin daha da pekiştiğini ifade ederek, "İçinde yaşadığımız toprakları değerli kılan sadece havası, doğası, kültürü, sanatı değil, içinde barındırdığı farklı renkteki kültürleridir. Bu güzelliklerden nasibini almış şanslı illerimizden biri de Tekirdağ'dır" diye konuştu.