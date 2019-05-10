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Tekirdağ'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 18:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da sağanak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe girişinde mazgalların tıkanması ile biriken yağmur suları, D-110 karayolu ve Malkara-Keşan kara yolunun bir süre trafiğe kapanmasına yol açtı.

Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiği zaman zaman ilçe içinden Keşan istikametine yönlendirdi.

Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle mazgalların açılmasıyla biriken su tahliye edildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu Malkara-Keşan kara yolu trafiğe açıldı.

Ayrıca, sağanak nedeniyle 4 evi su bastı. İtfaiye ekipleri, su basan evlerde vidanjörlerle tahliye çalışması yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
D-110 Karayolu Keşan Malkara Mazgallar tıkandı-trafik durdu. şiddetli yağış

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