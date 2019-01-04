Tekirdağ'da sağanak taşkına neden oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy'de sağanak nedeniyle debileri yükselen Ambardere ve Pınarça dereleri, bazı bölgelerde yatağından çıkarak taşkına neden oldu.

Dün geceden bu yana aralıklarla devam eden sağanak Ambardere ve Pınarça derelerinin debisini yükseltirken bazı alanlarda taşkınlar meydana geldi.

Taşkın nedeniyle Ambardere mevkinde bulunan çiftliklerde, vatandaşların yol ile olan bağlantısı kesildi.

Ambardere'de hayvancılık yapan Rüstem Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saatlerdir hayvanlarına ulaşamadığını söyledi.

Aslan, "Yolun karşısında hayvanlarım var, yağmurdan dolayı dere taşmış. Bugün ikinci kez geliyorum, taşkından dolayı köprü tamamen sular altında ve karşıya geçemiyorum, hayvanlarım aç kaldı. Yetkililer ilgilenirse iyi olur." diye konuştu.

