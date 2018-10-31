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Tekirdağ'da sahte deterjan operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 19:12 | Son Güncelleme

Bir markanın ambalajlarını kullanarak piyasaya toz deterjan sürmek isteyen şüpheli, gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir markanın ambalajlarını kullanarak piyasaya sahte doz deterjan sürmek isteyen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir tesisten piyasaya sahte toz deterjan sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tesiste 950 kilo toz deterjan, ünlü bir marka adına hazırlanmış 2 bin 650 adet ambalaj, 2 adet elektronik tartı ve 1 adet poşetleme makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.H.T. gözaltına alındı.

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Çerkezköy Tekirdağ

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