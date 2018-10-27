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Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 18:06 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ötrak Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında hesap nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Büyüyen kavgada C.A (23), yanındaki tabancayla M.M.O'yu (45) bacağından yaraladı. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.M.O, buradaki ilk müdahalenin ardından İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.

Polis, olayın ardından kaçan C.A'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bu arada silahlı kavga iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Çerkezköy Silahlı kavga Tekirdağ

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