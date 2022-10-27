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Tekirdağ’da silahlı kavga: 5 yaralı

27.10.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.Olay, gece saatlerinde Saray ilçesinde Romanların yaşadığı Ayaspaşa Mahallesi Ladin Sokak’ta meydana geldi.

Tekirdağ’da silahlı kavga: 5 yaralı

Tekirdağ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Saray ilçesinde Romanların yaşadığı Ayaspaşa Mahallesi Ladin Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, evinin önünde oturan bir grup ile daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşürken, olayda E.D, S.D, O.Ş., D.Ş. ve P.D. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekipleri olaya müdahale ederek güvenlik önlemi alırken, hayati tehlikesi olmayan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

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