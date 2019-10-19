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Tekirdağ'da sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

Sis nedeniyle kentte görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, yoluna devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tankerler Tekirdağ sahiline demirledi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, özellikle şehir merkezi ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ- Malkara kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, ekipler trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Bu arada, yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen bazı yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tankerler, Tekirdağ sahiline demirledi.

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deniz sis Şilep tanker Tekirdağ

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