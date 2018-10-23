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Tekken 7 ne kadar sattı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2018 08:29 | Son Güncelleme

Dövüş oyunu denildiğinde akla gelen ilk serilerden biri olan Tekken, ardında bıraktığı 24 senelik zaman dilimine karşın yoluna dolu dizgin devam ediyor. Peki serinin son oyunu Tekken 7 ne kadar sattı? İşte yanıtı.

Tekken 7 ne kadar sattı?

Dövüş oyunu denildiğinde genel olarak ilk akla gelen isimler Tekken, Street Fighter ve Mortal Kombat’tır. Bu üç oyunun köklü bir geçmiş sahip olmaları, elbette bir tesadüf değil. Bu köklü geçmişin ardında son derece başarılı oyunlar yatıyor. Street Fighter ve Mortal Kombat, 80’li yıllarda, atari denilen konsolların hüküm sürdüğü zamanlarda hayli popülerdi.

Fakat 2004 yılında PlayStation’ın çıkmasıyla herşey değişti. Atari kültürü yerini PC’lerle yarışan konsollara bıraktı. İşte Tekken’le tanışmamız da o dönemde olmuştu. PlayStation için yayınlanan ilk oyunlardan biri olan Tekken, dövüş oyunu kategorisine yepyeni bir soluk getirmişti.

Serinin son oyunu olan Tekken 7 ise geçtiğimiz yıl Haziran ayında raflardaki yerini almıştı. Aslına bakılırsa oyun 2015 yılında resmi olarak yayınlanmıştı. Fakat 2015 yılında çıkan oyun yalnızca Japonya’da Arcade makinalarında bulunuyordu. Sonrasında Namco Bandai Tekken 7’yi PC, PS4 ve Xbox One için de yayınladı.

Tekken markasının yaratıcılarından biri olan Katsuhiro Harada, geçtiğimiz gün kendi twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada serinin son oyununun 3 milyon kopyadan fazla sattığını açıkladı. Harada’nın açıklamasına göre, serinin toplam satışları da 47 milyonu aşmış durumda.

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Tekken oyun

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