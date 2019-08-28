HABER

Teknede çıkan yangından denize atlayarak kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 19:31 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir teknenin makine dairesinde çıkan yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Moldavya uyruklu çalışan, çareyi denize atlamakta buldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknede çıkan yangında, yabancı uyruklu bir çalışan yaralandı.

Ortakent-Yahşi Mahallesi açıklarında demirli "Oceanis 58" isimli yaklaşık 20 metrelik teknede, ilk belirlemelere göre makine dairesinde oluşan patlamanın ardından yangın çıktı.

Yangın sırasında deniz taşıtında bulunan Moldavya uyruklu tekne çalışanı Dimitri Coceanji, denize atladı.

Çevredekilerin yardımıyla denizden kurtarılan Coceanji, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Coceanji'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Teknede çıkan yangın ise yine çevredekilerin yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Olayı görenlerden Sunal Bolbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknede büyük bir gürültüyle patlamanın olduğunu belirterek, "Bir kişinin denize atladığını gördük. Çevredekiler botlarla giderek yaralıyı alıp çıkardılar. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Olayın ardından bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün "KIYEM 2" botu sevk edildi.

Maddi hasarın oluştuğu tekne, "KIYEM 2" botuna yedeklenerek, Turgutreis Limanı'na çekildi.

PARTNER İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı
İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağızİmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Eğer F-35'leri alamazsak...Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Eğer F-35'leri alamazsak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum deniz Muğla Ortakent-Yahşi tekne yangını yangın

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Eğer F-35'leri alamazsak...

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de peş peşe depremler!

İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız

İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da 24 saat ulaşım başlıyor

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Antalya'da iki bölgede yangın! Antik kent tehdit altında

Korkutan yangın! Alevler antik kente dayandı

Emine Bulut'un kızı için 8 yıllığına kayyum atandı

Emine Bulut'un kızı için flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.