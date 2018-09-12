TEKNOFEST tanıtım toplantısı

İSTANBUL (AA) - ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Yeni Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST yarışmalarında dereceye girenlerin kuruma başvurmaları halinde hiçbir şart aranmaksızın işe alınacağını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim ortağı ve sponsoru olduğu TEKNOFEST'in Yeşilköy'de Havacılık Müzesinde düzenlenen tanıtım toplantısında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yiğit, bu alanda yapılan organizasyonun çok önemli olduğunu söyledi.

Festivalin, roket, füze ve uzay teknolojileri alanında ana sponsoru olduklarını dile getiren Yiğit, "Gençlerimizin başarılarını destekliyoruz. Böyle güzel bir etkinliğe sponsor olduğumuz için hem gururlu, hem mutlu hem de şanslı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

TEKNOFEST'e destek sunduklarını kaydeden Yiğit, "Bu festivalde düzenlenecek yarışmalara katılıp dereceye girenlere, herhangi bir şart aramaksızın ROKETSAN'a başvurmaları durumunda işe alacağımızı taahhüt ediyoruz." diye konuştu.