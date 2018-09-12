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TEKNOFEST tanıtım toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit: - "Bu festivalde düzenlenecek yarışmalara katılıp dereceye girenlere, herhangi bir şart aramaksızın ROKETSAN'A başvurmaları durumunda işe alacağımızı taahhüt ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Yeni Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST yarışmalarında dereceye girenlerin kuruma başvurmaları halinde hiçbir şart aranmaksızın işe alınacağını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim ortağı ve sponsoru olduğu TEKNOFEST'in Yeşilköy'de Havacılık Müzesinde düzenlenen tanıtım toplantısında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yiğit, bu alanda yapılan organizasyonun çok önemli olduğunu söyledi.

Festivalin, roket, füze ve uzay teknolojileri alanında ana sponsoru olduklarını dile getiren Yiğit, "Gençlerimizin başarılarını destekliyoruz. Böyle güzel bir etkinliğe sponsor olduğumuz için hem gururlu, hem mutlu hem de şanslı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

TEKNOFEST'e destek sunduklarını kaydeden Yiğit, "Bu festivalde düzenlenecek yarışmalara katılıp dereceye girenlere, herhangi bir şart aramaksızın ROKETSAN'a başvurmaları durumunda işe alacağımızı taahhüt ediyoruz." diye konuştu.

Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Aksaray'da başlayan ve 28 takımın yarışacağı yarışmada ilk üçe giren ekiplerin -çünkü şahıs olarak bu yarışmalara girilmiyor- tüm mensuplarını dereceye girmeleri ve talep etmeleri halinde ROKETSAN'da işe alacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu ekiplerdeki arkadaşlarımızdan da herhangi bir şart aramıyoruz. Dereceye girmiş olmaları bizim için yeterlidir. Bu da cazip bir tekliftir. ROKETSAN'da işe girmek o kadar kolay değil."

ROKETSAN'ın yaptığı işler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Yiğit, şunları söyledi:

"ROKETSAN, ülkemizin roket, füze ve uzay teknolojileri konusunda çalışan bir firmasıdır. Biz Savunma Sanayi sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Önemli ve güçlü bir firmayız. Gençlerimiz bizleri iyi takip ediyorlar. ROKETSAN, Türkiye'de güçlü bir firmadır. Çok yüksek teknoloji ile ilgileniyor. Yaptığımız işlerin gereği çok şey söyleyemiyoruz. Ancak bilenler bilir. Dereceye giren gençlerin talep etmeleri durumunda onları işe alacağımızı Anadolu Ajansı vesilesiyle duyurmak istedim."

"Gençlerimizi bekliyoruz. Onlara kapılarımız açık" diyen ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, gençlerin teknolojiye ilgi gösterdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uzun süredir savunma sanayinde çalışan biri olarak şunu ifade edeyim. Bana göre gençler bizden çok daha fazla şanslılar ve çok daha ilerideler. Yeter ki biz onlara engel olmayalım. Biz 'ümitsizlik imansızlıktır' diye düşünüyoruz. Dolayısıyla gençlerimizden ve geleceğimizden ümitliyiz."

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Faruk Yiğit ROKETSAN tanıtım TEKNOFEST toplantı

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