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Teknolojik ev aletlerini ne kadar verimli kullanıyorsun?

Ev dediğin yatıp uyuduğun ve kendini güvende hissettiğin yerdir. Dört duvar arasında sadece uyuyup yemek mi yiyorsun yoksa evinde hayatını kolaylaştıracak teknolojik aletler var mı? Varsa da ne kadar verimli kullanıyorsun? Biraz bunu konuşalım!

Teknolojik ev aletlerini ne kadar verimli kullanıyorsun?

Devir teknoloji devri. İyi kullanmak lazım!

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Robot süpürgen evde fıldır fıldır dönerken senin o sırada ne yaptığını öğrenebilir miyiz?

Robot süpürgen evde fıldır fıldır dönerken senin o sırada ne yaptığını öğrenebilir miyiz?
Ben kahvemi içiyorum. O temizliyor ben yatıyorum, onsuz yapamam zaten!
Kablolara takılmasın diye peşinde nöbet tutuyorum.
Arkasından dolanıp onun giremediği köşeleri siliyorum. Ya sabır!
Valla arada gözetliyorum iyi temizliyor mu diye.
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Çamaşır makinesindeki 15-30 dakikalık kısa programlar sence gerçekten işe yarıyor mu?

Çamaşır makinesindeki 15-30 dakikalık kısa programlar sence gerçekten işe yarıyor mu?
Kesinlikle! Az kirlileri atıp hemen aradan çıkarıyorum.
Yok ya pek güvenmiyorum. Uzun program olmadan içime sinmez.
Sadece spor kıyafetlerim için kullanıyorum.
Makinede öyle bir tuş mu var? Nereden çıkardınız onu?
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Bulaşık makinesini yerleştirirken ne kadar titizsin bize söyler misin?

Bulaşık makinesini yerleştirirken ne kadar titizsin bize söyler misin?
Tetris ustası gibiyim. Makineye dünyaları sığdırırım.
Aman kim uğraşacak! Rastgele diziyorum nasılsa yıkanıyor.
İyice sıyırıp sudan geçirmeden hayatta koymam.
Alt ve üst sepeti belli bir düzene göre yerleştiririm.
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Şimdi de şunu soralım: Ütü masası açmak senin için bir eziyet mi yoksa terapi mi?

Şimdi de şunu soralım: Ütü masası açmak senin için bir eziyet mi yoksa terapi mi?
Eziyet tabii ki! Dikey buharlı ütü olmadan yapamam zaten.
Garip gelecek ama terapi gibi. Ütü yapmak kafamı boşaltıyor.
Sadece o an giyeceğim tek bir parçayı ütüler çıkarım.
Ütü falan benlik değil. Çamaşırları asarken silkeleyip düzeltiyorum.
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Akıllı cihazları telefondan kontrol etmek sence pratik mi?

EVET
HAYIR
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Evde vazgeçemediğin teknolojik aletlerden birini seçer misin?

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Yeni bir yemek tarifi deneyeceksin diyelim. Mutfak robotunu çıkarmak sana yorucu geliyor mu?

Yeni bir yemek tarifi deneyeceksin diyelim. Mutfak robotunu çıkarmak sana yorucu geliyor mu?
Hem de nasıl! Parçaları takana kadar her şeyi elde doğrarım daha iyi.
Yok ya asla üşenmem. O kadar para verdim sonuna kadar kullanırım.
Sadece kalabalık misafirim varsa o topa girerim.
Nereden çıkardınız onu kullanacağımı? Dolapta öylece duruyor.
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Uyumadan önce cihazların fişini prizden çekmek gibi bir huyun var mı?

Uyumadan önce cihazların fişini prizden çekmek gibi bir huyun var mı?
Akıllı priz sağ olsun telefondan tek tıkla kapatıyorum.
Yok ya. Sadece televizyonun ışığı batarsa kapatırım.
Bütün fişleri tek tek çekmeden içim rahat etmez.
Her şey her zaman fişte takılı durur. Uğraşamam.
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Philips Yaşam Kategorisi Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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