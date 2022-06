Teknolojiye meraklı babanız için satın alabileceğiniz 500 TL altı teknolojik ürünler

Babalar günü yaklaşmaya başladıkça eşleri ve çocukları da tatlı bir hediye seçme telaşı sardı. Günümüzde hemen hemen her babayı memnun edecek birçok ürün grubu mevcut ancak kıyafet, aksesuar, ayakkabı derken babanıza ne alacağınıza bir türlü karar veremiyor olabilirsiniz. Babanız son zamanlarda teknolojiye ilgi duyuyorsa "Çok fazla bütçem yok." diye endişelenmeyin! 500 TL altında babanızı memnun edecek birbirinden güzel hediyeler bulabileceğiniz bir liste hazırladık. Kişisel bakım ürünlerinden mobil cihazlara, aksesuarlardan taşınabilen bataryalara kadar birçok farklı hediye bu kategoride yer alıyor. Eğer ne alacağınıza karar veremediyseniz gelin, teknolojik ürünleri birlikte keşfedelim.

1. Kişisel bakımına özen gösteren babalar için Philips Erkek Bakım Seti

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Philips erkek bakımında üstün kalite ürünleriyle dikkat çekiyor. Erkeklerin âdeta her ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanan Philips Erkek Bakım Seti, kendiliğinden bilenen bıçakları sayesinde mükemmel bir tıraş deneyimi sunuyor. 7 farklı parçasıyla hem yüz bölgesindeki tüyleri hem saçları profesyonelce şekillendiriyor. Ayrıca 60 dakika boyunca kablosuz kullanım imkânı da sunuyor. Üstelik su ile durulanarak kolayca temizlenebiliyor. Hem elektrikle hem şarjlı kullanma imkânı veren cihaz, hızlı ve pratik uygulamalarıyla kullanıcılara ekstra konfor sağlıyor. Eğer kendine bakmayı seven bir babanız varsa işini biraz kolaylaştırmak hiç de fena olmaz, sizce de öyle değil mi?

2. Sportif babalar için en ideal hediye: Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik

Son zamanlarda teknolojik ürünlere merak salan babalar, özellikle akıllı saat ve bilekliklere ilgi duyuyor. En beğenilen ve en çok tutulan serilerden biri de Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik. Model, özellikleri sayesinde babanızı çok sevindirecek, bizden söylemesi! 7/24 kalp ritmi izleme özelliği, 11 farklı profesyonel spor modu, 100'den fazla çevrim içi tema kadranı ve özel duvar kağıdı ile mükemmel bir ürün desek abartmış olmayız. İçerisinde 3 eksenli jiroskop ve ivmeölçer olması da cabası! Babanız düzenli olarak spor yapıyorsa ona akıllı saati hediye ederek dünyanın en şanslı babası olduğunu hissettirebilirsiniz.

Dizüstü, masaüstü bilgisayarlar, bilgisayar aksesuarları, oyuncu koltukları ve dahası…

Level atlatan indirimleri kaçırma! (6 - 14 Haziran)

3. Bakımlı babaların tercihi: Oral-B Şarj Edilebilir Diş Fırçası

Bakımlı babaların çok seveceği bir ürün önerisiyle daha karşınızdayız, Oral-B Şarj Edilebilir Diş Fırçası! Model, günlük temizliği kolaylaştırmasının yanı sıra döner başlığı sayesinde diş taşlarının da etkili bir şekilde temizlenmesini sağlıyor. Sıradan manuel fırçalara kıyasla çok daha fazla plak gideren etkili ürün, döner başlığı ile aralara girerek tüm mikropları öldürüyor. Üstelik kullanım sırasında fırçalanan diş ve diş eti bölgesinin değiştirilmesi için her 30 saniyede bir uyarı veriyor. Bu sayede tüm dişlerin aynı özenle fırçalanmasını sağlıyor. Eğer babanız dişlerine iyi bakıyorsa şarjlı diş fırçası, ona hediye edebileceğiniz en güzel ürünlerden biri.

4. Müzik dinlemeyi sevenler için Tws Kulak Sensörlü Kablosuz Bluetooth Kulaklık

iPhone ve Android cihazlarla uyumlu çalışabilen Tws Kulak Sensörlü Kablosuz Bluetooth Kulaklık, müzik tutkunu babaların çok hoşuna gidecek! Kaliteli ses ve kullanışlı ergonomik yapısının yanı sıra şarj göstergesiyle de oldukça konforlu bir deneyim sunuyor. Kesintisiz olarak müzik dinleme ve konuşma imkânı sunan ürün, kutusu sayesinde kolayca şarj olabiliyor. Aynı zamanda kablosuz şarj üniteleriyle uyumlu çalışarak da bataryasını doldurabiliyor. Evde, işte ya da yürüyüş yaparken kullanabileceğiniz kulaklıkla ister konuşun, ister müzik dinleyin. Üzerinde yer alan şarj göstergesi sayesinde şarj takibi yapmak da oldukça kolay. Üstün teknolojili modeli incelemek için acele edin!

5. Hâlâ çocuk kalanlar için Corby Zoom Pro Smart Drone

Kaliteli fotoğraflar çekmeyi ve anı ölümsüzleştirmeyi seven bir babanız varsa onlara verebileceğiniz en iyi hediyelerden biri de Corby Zoom Pro Smart Drone. Havada sabitlenebilen ve kolay uçuş özelliği bulunan ürün, 720p HD çekim yapabilen kamerası sayesinde üst düzey bir performans sergiliyor. Ürünün 12-13 dakika arasında bir uçuş süresi bulunuyor. Üstelik kumandasıyla 75 metre mesafeden de rahatça kontrol edilebiliyor. Dron sayesinde mobil cihaz üzerinden direkt olarak video ve fotoğraf kaydı gerçekleştirebiliyor. Selfie ya da video çekimi yapılabilen modelle babanızın en güzel kareleri yakalayacağından eminiz!

6. Aile boyu eğlence: Grundig Hoparlör Jam Turuncu

Grundig Hoparlör Jam Turuncu, sadece babanızın değil tüm ailenizin de eğlencesi olabilir. Hemen hemen her ortamda müzik dinlemeyi seven babanıza alabileceğiniz en iyi hediyelerden de biri. Denizde, havuzda, kampta ve bahçede babanız veya aileniz hoparlörü dilediğince açabilir, 30 saati geçen çalma özelliği sayesinde kesintisiz müzik keyfinin tadını çıkarabilirsiniz. Cihaz, aynı zamanda powerbank olarak da kullanılabiliyor. Ürün, güçlü hoparlörü ve kaliteli ses tınısı sayesinde müzik dinlemek istediğiniz her an yanınızda olacak! Böylece bir yandan telefonunuzu şarj ederken diğer yandan ailecek müzik dinleyebileceksiniz.

7. Tabletini bilgisayar olarak kullanmayı sevenlere Logitech Bluetooth Klavye

Kimi babaların bilgisayar veya tabletle hâlletmesi gereken birçok işi olabiliyor. Onlara bu işleri çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekleri bir hediye vererek onları çok mutlu etmeniz mümkün. Nasıl mı? Tabii ki Logitech Çoklu Cihaz Bluetooth Klavye sayesinde. Model, pek çok cep telefonunu ve tableti bilgisayar hâline dönüştürebiliyor. Bluetooth bağlantısı sayesinde 3 farklı cihaza bağlanmakla kalmıyor. Aynı zamanda cihazlar arasında hızlı bir şekilde geçiş de yapabiliyor. Sessiz ve kavisli tuşları her ortamda kullanmaya imkân veriyor. Üstelik Windows, IOS, macOS, Android ve hatta Apple TV ile de uyumlu çalışıyor.

8. Telefonunun pili çabuk bitenlere Anker PowerCore Select Hızlı Şarj Cihazı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Babanızın telefonunun şarjı sürekli bitiyorsa Anker PowerCore Select Hızlı Şarj Cihazı, hiç düşünmeden alabileceğiniz ürünlerden biri. Aynı anda iki cihazı şarj edebilen ürün, cepte veya çantada kolayca taşınabilen kompakt bir tasarıma da sahip. PowerIQ şarj teknolojisi sayesinde cep telefonlarını yüksek bir hızda şarj ediyor. Tablet ve telefonların hepsiyle de uyumlu çalışabilen cihaz, MultiProtect ve VoltageBoost teknolojilerine de sahip. Hem kolay taşınması ve pratik olması hem hızlı şarj özelliğinin bulunması cihazı avantajlı kılan en önemli özelliklerden biri. Eh, daha ne olsun?

9. Hem şık ve hem fonksiyonlu Technodia Akıllı Saat

iOS ve Android destekli Tecnodia Akıllı Saat, bütçe dostu fiyatıyla da en güzel hediyeler arasında yer alıyor. Bluetooth hatırlatıcısı bulunan cihazın, SMS ve Whatsapp gibi mesajları okuma özelliği bulunuyor. Aynı zamanda kullanıcılara kalp atış hızını; algılama, izleme ve kontrol etme gibi fonksiyonlar da sunuyor. Dahası spor egzersizsi yaparken adım sayısından kalori yakımına kadar tüm sonuçları dijital ekranından gösteriyor. Karşılıklı arama ve Bluetooth müzik çalma özellikleriyle de kullananlardan tam not almayı başarıyor. Hem şık ve bütçe dostu hem çok fonksiyonlu bir akıllı saat almak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken ürünlerden biri.