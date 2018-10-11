Teknosa'dan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

İSTANBUL (AA) - Teknoloji perakendeciliği markası Teknosa, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında seçili ürünlerde yüzde 10’dan başlayan indirim kampanyası başlattı.
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa tarafından yapılan açıklamada, şirketin Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nı desteklediği belirtildi.
Açıklamada Türkiye'nin dijitalleşme atağına katkıda bulunmak ve herkesin teknolojiye erişimini kolaylaştırmak için çalıştıkları belirtilerek, "Bu çerçevede, 18 yıldır, her koşulda, ülkemiz ve paydaşlarımız için yarattığımız değeri sürdürmek adına Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na tam destek veriyoruz. Bugünden itibaren, seçili ürünlerde yüzde 10 seviyesinde indirimleri başlattık. İş ortaklarımızla birlikte, uygun fiyat ve kampanyalarla bu zor dönemde de müşterilerimizin yanında olmaya ve alım gücünü desteklemeye devam edeceğiz." denildi.
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