Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!

Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!

Teknosa açıklamasına göre, Teknosa, 26-29 Nisan'da gerçekleştirilecek tupturuncu kampanyası ile sevilen teknoloji ürünlerine avantajlı fiyatlarla erişme imkanı sağlıyor. Teknoloji severler için televizyondan akıllı telefona, notebook’tan küçük ev aletleri, kişisel bakım ve hobi ürünlerine kadar farklı teknoloji ürünündeki indirim kampanyaları tüm Teknosa mağazalarında ve teknosa.com’da geçerli olacak. Teknosa, Tupturuncu kampanyası kapsamında televizyondan en yüksek görüntü kalitesi bekleyenler için Samsung 65 inç 4K UHD TV’yi 1.800 TL’lik indirimle 6.999 TL’ye ve çok satılan iPhone8 64 GB akıllı telefonu 1.100 TL indirimle 4.699 TL’ye tüketicilerle buluşturacak. Bilgisayarını yenilemeyi düşününler, Casper i5 işlemcili SSD’li Notebook ile birlikte Office Ev ve Öğrenci paketine 3.999 TL’ye sahip olabilecek. Yaz ayları yaklaşırken vaktini dışarıda ve aktif geçirenler için GoPro Hero7 White kamera, indirimli fiyatla 1.599 TL’ye ve Preo Bluetooth Speaker’lar da yüzde 50 indirim ile satışa sunulacak.

Her ihtiyaca yönelik fırsatlar sunan kampanya ile Philips Marathon Ultimate A+ Toz Torbasız Süpürge’ye 2.379 TL yerine bin 299 TL’den, Philips Erkek Bakım Seti’ne ise 389 TL yerine 199 TL’den sahip olunabiliyor.

Teknosa müşterileri, sektörde ilk kez ve sadece Teknosa tarafından sunulan, TV, monitör, notebook, tablet ve desktop ürünlerinde kullanılmış olsa dahi 30 gün içinde ürün değiştirme imkanına da sahip olacak.

