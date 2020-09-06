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Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi yarattıkları dalgada battı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2020 16:11 | Son Güncelleme

Polisin George Floyd'u boğarak öldürmesi ve Jacob Blake'i sırtından 7 kez vurarak felç etmesinin tetiklediği ırkçılık karşıtı protestoların gölgesinde 3 Kasım seçimlerine yol alan ABD'de, Başkan Donald Trump'ı desteklemek için düzenlenen tekne geçidi fiyaskoya döndü.

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi yarattıkları dalgada battı

Teksas eyaletinin başkenti Austin kenti yakınlarındaki Travis Gölü'nde Başkan Trump'ı desteklemek için tekne geçit töreni düzenleyenler kendi yarattıkları dalgalara yenildi.

Trump'ın kampanya bayraklarını açan teknelerin yan yana ilerleyerek dalga yaratması sonucu çoğu battı, içindekiler kurtarıldı, herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Travis Şerifi Sözcüsü, olayla ilgili soruşturma açıldığını ve teknelerin batmasının gerisinde kasti bir eylem olduğuna dair kanıt bulunmadığını söyledi.

Sözcü, gölde çok sayıda tekne bulunduğunu, hepsinin eşzamanlı harekete geçmesinin büyük dalga yarattığını belirtti.

Austin/San Antonio Hava Durumu Müdürlüğü'nden tekne geçidi sırasında bölgede fırtına olmadı açıklaması geldi.

Facebook'ta 'Travis Gölü Trump Tekne Geçidi' organizasyonu için açılan sayfada 2600'den fazla kişi katılım bildirdi.

Sayfada teknelerden saatte 16 km hız yapmaları isteniyor.

Son dönemde ABD, 'Black Lives Matter' hareketinin başını çektiği ırkçılık karşıtı protestocularla Trump yanlısı-aşırı sağcı gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Wisconsin eyaletinde ırkçılık karşıtı protestolarda 17 yaşında polis ve Trump yanlısı bir genç yarı otomatik tüfekle ateş açarak 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaraladı, Oregon eyaletinde Trump yanlısı gösteriye katılanlardan biri öldürüldü, Antifa destekçisi olduğu söylenen cinayet zanlısı da Washington eyaletinde federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda öldürüldü.

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