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Teksas’ta üniversitede silahlı saldırı! Giriş ve çıkışlar yasaklandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.02.2020 00:10 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletinde bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Teksas’ta üniversitede silahlı saldırı! Giriş ve çıkışlar yasaklandı!

ABD’nin Teksas eyaletinde bu kez de bir üniversitede silahlı saldırı yaşandı. Saldırının yaşandığı A&M Ticaret Üniversitesinde 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Yaralının hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Silahlı saldırı sonrası üniversite öğrencileri, personeli ve öğretim görevlilerinden fakültenin sığınma yerlerine saklanmaları ve oldukları yerde kalmaları istendi.

SİLAHLI SALDIRI SONRASI GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Silahlı saldırı sonrası kampüse güvenliğin sağlanması için polis memurları yerleştirilirken, üniversite tarafından yapılan açıklamada tüm derslerin günün geri kalanında iptal edildiği duyuruldu. Kampüse giriş çıkışlar yasaklanırken, saldırganın kimliği belirsizliğini koruyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Teksas silahlı saldırı

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