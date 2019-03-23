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Tekstil atıklarından tasarım kıyafetler yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan ‘Geleceğe Dönüştür’ projesi kapsamında toplanan tekstil atıkları moda tasarımı öğrencilerinin çalışmalarıyla kullanılabilir hale getirildi.

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan ‘Geleceğe Dönüştür’ projesi kapsamında toplanan tekstil atıkları moda tasarımı öğrencilerinin çalışmalarıyla kullanılabilir hale getirildi. Gönüllü öğrencilerinin tekstil atıklarından yaptığı tasarım kıyafetler TÜYAP Fuar Merkezi’nde sergileniyor.
Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Global Shapers Community İstanbul Hub işbirliğiyle hazırlanan "Geleceğe Dönüştür" projesi kapsamında toplanan tekstil atıkları öğrencilerin ellerinde hayat buldu. Projeye gönüllü olarak katılan 9 moda tasarımı öğrencisi Zeytinburnu Belediyesi tarafından toplanan tekstil atıklarını yeniden işledi. Öğrencilerin çalışmalarıyla tasarım kıyafetler haline gelen tekstil atıkları TÜYAP Fuar Merkezi’nde açılan stantla sergileniyor.
Projede yer alan öğrenciler; Asya Özdemir, Berfin Ünal, Cemre Eskici, Damla Hacıosmanoğlu, Duru Dodanlı, Giray Altın, Lal Kuleberoğlu, Nagihan Kuruçay ve Seher Nur Atmaca amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğu belirtti. “Geleceğe Dönüştür” sloganıyla yola çıkılan bu projede üretilen tasarımların tasarımcılar, şirketler, akademisyenler, kamu ve çevre üzerine çalışan sivil toplum inisiyatifleri için başka projelere ışık tutması hedeflendi.

“Giysinin kullanım ömrünün sonunda ona estetik müdahaleler yaptık”
Farkındalık projesi olarak fuarda bulunduklarını söyleyen Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Öğrencisi Berfin Ünal, “Zeytinburnu Belediyesi’nin kumaş tekstil atıklarından topladığımız atıklarla dokuz tasarımcı öğrenci arkadaşlarımızla birlikte farkındalık projesi olarak bu fuardayız. İlk defa bu projeyi gerçekleştiriyoruz ve bunun devamının geleceğini düşünüyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak. 9 biofiziksel gezegen eşiğinin 3 tanesi aşılmış durumdadır. İklim değişikliği biokimyasal, nitrogen döngüsü, biyolojik çeşitliliğin kaybedilme hızı, tekstil ve moda sektörü sürdürülebilirlik kavramında güncellemekte olup sıklıkla çalışan bir konu haline gelmiştir" dedi. Ünal sözlerine şöyle devam etti:
"Zeytinburnu Belediyesinin topladığı tekstil konfeksiyon atıkları değerlendirilerek, yeni tasarımlara ortak olduk. Giyilebilir bir moda olduğunu göstermek istedik. Sürdürülebilirlik üzerine yapılan çalışmalarla ileri dönüşüm umut verici bir potansiyeli yansıtmaktadır. Tekstil ürünü veya bir giysinin kullanım ömrünün sonunda ona estetik müdahaleler yaptık.
Bilgi Üniversitesi öğrencileri olarak tekstil atıklarına değer katarak ileri dönüşen tasarımlarıyla işbirliği ve kaynakların sorumlu kullanılması ilkeleri temel alarak sosyal değişimin bir parçası olmayı amaçlıyoruz.”

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