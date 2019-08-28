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Tekstil fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 15:01 | Son Güncelleme

  Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Şazibey Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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- Fabrikadan yükselen dumanlar
- Alevlere müdahale edilmesi
- Söndürme çalışmalarından detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 291 MB, 65 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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